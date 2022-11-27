الكشف عن تفاصيل القبض على منة شلبي

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المصدر:

وكالات

كشفت الجمارك المصرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة، لحيازتها مواد مخدرة.

وقالت الجمارك في بيان لها: “ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها كوكتيلا متنوعا من المخدرات”.

وأضافت: “أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، استوقف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها عبر جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب”.

وتابعت الكمارك: “قام هاني أحمد أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب، وكانت تفاصيل المضبوطات كالتالي: 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم “lychee”، بداخلها نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 غراما وكيسان من البلاستيك مرقوم عليهما “sherb” بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “cannbrs” به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “parpie punch” به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “cookies” به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “connecten” بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، وعبوتان بلاستيكيتان شفافتان بداخلهما سيجارتان بنبات الماريجوانا المخدر، و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما “wwc” بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما “THC”، و3 علب كرتونية مرقوم عليها “stlllzy” بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليها “prmium oil” بداخلها 3 شيش إلكترونية بزيت مخدر و شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر وعلبة كرتونية بداخلها إمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها “smoke sessions” مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا، “ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات”.

وأردفت: “قامت ابتهال مصطفى، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا، ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف، وأمر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 255 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض على ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، واللذان أحالا الراكبة للنيابة المختصة”.

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