المالية تعلن إتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني



أعلنت وزارة المالية، السبت، إتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني.

وقال إعلام المالية في بيان إن “وزير المالية طيف سامي أعلنت الانتهاء من اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي لكافة وحدات الانفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة” .

وبينت وزير المالية بحسب البيان “اكمال دائرة المحاسبة كافة الاجراءات المتعلقة بتمويل الرواتب بإستثناء بعض وحدات الانفاق للدوائر التيلم ترسل كتب طلب تمويل لحد الان”، داعيةً “وحدات الإنفاق للوزارات والدوائر الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستلام كتب التمويل لكل من تلكالوحدات” .

ودعت سامي “باقي وحدات الانفاق في الدوائر الى سرعة تزويد وزارة المالية بالبيانات المطلوبة لغرض اكمال اجراءات تمويل رواتبهم للشهرالحالي”.

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