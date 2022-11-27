المنتخب السعودي يخسر أمام بولندا في كأس العالم 2022



تلقى المنتخب السعودي وجماهيره صدمة قوية وخسر الفريق أمام نظيره البولندي صفر / 2 السبت على ملعب استاد المدينة التعليمية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتقدم المنتخب البولندي بهدف سجله بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 82 من المباراة التي أقيمت وسط حضور أكثر من 44 ألف مشجع.

ورفع المنتخب البولندي رصيده بذلك إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ويليه المنتخب السعودي الذي كان قد استهل مشواره في المونديال بفوز تاريخي على المنتخب الأرجنتيني 2 / 1 .

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء المنتخب المكسيكي، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، مع نظيره الأرجنتيني.

وفرض المنتخب السعودي تفوقه بشكل كبير من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي طوال الشوط الأول، وكاد أن يتعادل من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لكن الحارس البولندي تصدى للكرة.

واختلف الحال شيئا ما في الشوط الثاني، حيث عزز المنتخب البولندي وصنع أكثر من فرصة خطيرة ليضيف الهدف الثاني في شباك السعودية وينتزع النقاط الثلاث.

ودفع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس محمد العويس وسعود عبدالحميد وعبدالإله علي العمري وعلي هادي آل بليهي ومحمد البريك وعبدالإله المالكي وفراس البريكان وسامي خليل النجعي ومحمد إبراهيم كنو وسالم الدوسري وصالح الشهري.

بينما دفع سيسلاو ماشنيويز المدير الفني للمنتخب البولندي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس فويتشيك تشيزني وبارتوز بيريزينسكي وكميل جليك وجاكوب كيويور وماتي كاش وكريستيان بيليك وجريجورز كريشوياك وبيرزيميسلاف فرانكوفسكي وبيوتر زيلينسكي واركاديوز ميليك وروبرت ليفاندوفسكي.

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