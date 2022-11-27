بمناسبة كأس العالم: الرياضة في القرآن الكريم والسنة (ح 6)

الدكتور فاضل حسن شريف

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة منها تعليم الرجل السباحة. قيام الليل، يعتبر عبادة لله ورياضة للجسد. فعن سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم، وهو مطردة للداء عن الجسد). قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، وكررها ثلاث مرات). حين أعتمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بعد صلح الحديبية بعام، كان قد رآهم كفار قريش يطوفون بالكعبة، فقالوا مستهزئين بالمسلمين: يطوفون اليوم بالكعبة قوم أنهكتهم حمى يثرب أي المدينة، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (رحم الله امرئ أراهم من نفسه قوة، واضطبع بردائه) أي أدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، بحيث يبدي منكبه وعضده الأيمن.

الطواف حول الكعبة احد اركان الحج قال تعالى “ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ” (الحج 29). يستطيع الحاج بعد الطواف أن يستريح قبل السعي لأن الموالاة بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة سنة. اما الموالاة بين اشواط الطواف او بين اشواط السعي فهو شرط لا بد ان يوليه الحج أي عدم قطع الأشواط. والراجح أن المشي أفضل من الركوب خلال الأشواط وإن كان الركوب يجزئ. والسعي يكون بعد الطواف. وشوط السعي هو من الصفا إلى المروة ثم الشوط الاخر من المروة الى الصفا. قال الله تعالى “إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا” (البقرة 158). وإن كان رجلاً فيستحب له أن يسعى سعياً شديداً بين الميلين الأخضرين اي يمشي سريعا.

هنالك طرق جيدة يمكن اتباعها للقيام بالنشاط الرياضي منها 1- رياضة يومية او بين يوم واخر لمدة لا تقل عن ساعة على ان يتعرق الجسم بشكل واضح بعد نصف ساعة. 2- اذا شعرت ان في يومك فيه ركود وعدم نشط وحركة فبادر بالرياضة والحركة. 3- عليك بالخضروات الطازجة والفواكه وعدم ملء المعدة بالطعام خلال الرياضة والحركة القوية. 4- تجنب المعلبات والسكر والدهون قبل وقت الرياضة بفترة قصيرة. 5- اشرب الماء باعتدال خلال فترات الرياضة والحركة وتجنب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

جاء في موقع الميادين عن بعد كأس العالم.. كأس آسيا 2023 في قطر: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختار قطر لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023 في كرة القدم. اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قطر لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023 في كرة القدم. وجاء اختيار قطر بعد أن اعتذرت الصين عن الاستضافة بسبب تدابيرها بمواجهة فيروس كورونا. وكانت قطر تتنافس مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا على استضافة البطولة. وتأتي استضافة قطر لكأس آسيا 2023 بعد استضافتها المرتقبة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبلَين. وكتب الاتحاد القطري لكرة القدم على صفحته في “تويتر”: “نحتضن البطولة من جديد.. أهلاً بآسيا في قطر”. وسبق لقطر أن استضافت كأس آسيا في 1988، عندما توجت السعودية باللقب بفوزها على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان باللقب بفوزها على أستراليا. يُذكر أن قطر توجت بلقب البطولة عام 2019 بينما تُعتبر اليابان الأكثر تتويجاً بـ4 ألقاب أمام إيران والسعودية (3 ألقاب لكل منهما).

جاء في موقع اخبار العراق: من هم أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة العراقية؟ تضم قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة العراقية لاعبين مميزين من عدة أجيال مختلفة. في هذه القائمة ستتعرف على أفضل اللاعبين في تاريخ العراق بالترتيب التنازلي من العاشر وحتى المركز الأول لأفضل لاعب عراقي على الاطلاق. القائمة هي كالتالي: 10. عمو بابا: عمو بابا هو من أيقونات كرة القدم العراقية وأحد أهم الاساطير في تاريخ منتخب أسود الرافدين على الاطلاق. عمو بابا مثل المنتخب العراقي للمرة الأولى مطلع الخمسينات وكان يشغل مركز المهاجم, ويعتبر هو اللاعب الذي سجل أول هدف رسمي في تاريخ المنتخب العراقي وكان ذلك في مرمى منتخب المغرب في عام 1956. لم تستمر مسيرة عمو بابا في الملاعب مع منتخب العراق طويلا, حيث وجد نفسه مجبرا على الاعتزال وهو في سن الثلاثين بسبب الاصابات, لكن القادم كان أعظم. عمو بابا توجه الى التدريب لاحقا ليصبح المدرب الأفضل في تاريخ الكرة العراقية بعد نجاحه في تحقيق إنجازات تاريخية للكرة العراقية في فترة تواجده التي أشرف فيها على أكثر من 120 مباراة رسمية وودية. عمو بابا قاد منتخب العراق العسكري في بداية الأمر وتمكن من قيادته الى الفوز بكأس العالم العسكرية لكرة القدم في عامي 1972 و 1977, قبل أن يستلم منصب المدير الفني للمنتخب العراقي الأول. في فترة تدريبه للمنتخب الأول قاد عمو بابا منتخب العراق الى التتويج بلقب كأس الخليج في ثلاثة مناسبات أعوام 1979 و 1982 و 1984, كما تمكن في قيادة العراق الى التأهل التاريخي لمنافسات كأس العالم 1986 في المكسيك بعد التأهل على المنتخب السوري الشقيق. بالاضافة الى ذلك, حقق منتخب العراق بطولة كأس العرب تحت قيادة عمو بابا, كما توج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الاسيوية. 9. عماد محمد: عماد محمد هو واحد من أقل اللاعبين في تاريخ العراق حصولا على التقدير الإعلامي بسبب بعده عن الأضواء في غالب الأوقات, الا أنه وبدون شك يعتبر واحدا من أنجح المهاجمين على مستوى منتخب العراق في الألفية الحديثة و واحدا من أعلى اللاعبين موهبة في تاريخ الكرة العراقية. عماد محمد مثل منتخب العراق للمرة الأولى في عام 2000 ونجح في تسجيل 23 هدفا بقميص أسود الرافدين خلال 12 سنة قضاها يلعب للمنتخب لعب خلالها 103 مباراة, ليصبح واحدا من اللاعبين القلائل الذين نجحوا في دخول نادي المئة بقميص منتخب العراق. على مستوى الأندية بدأ عماد محمد مسيرته مع نادي الزوراء العراقي في عام 1998, قبل أن ينتقل في جولة احترافية طويلة بدأت من قطر في عام 2002 في الغرافة ثم انتقل الى الوكرة في 2004. وبعد أن قضى موسم واحد في صفوف الوكرة, اتجه عماد محمد الى الدوري الايراني وقضى فيه 7 مواسم لعب خلالها في ثلاثة أندية وحقق إنجازات مهمة على المستوى الجماعي والفردي. في نهاية مسيرته, عاد عماد محمد الى نادي الزوراء في عام 2012, وهو النادي الذي اعتزل فيه كما بدأ منه. 8. نور صبري: يعتبر نور صبري واحدا من الحراس الأسطوريين في تاريخ كرة القدم العراقية على الاطلاق, أسطورة مكنته بجدارة و استحقاق من التواجد في المركز الثامن في قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ العراق. نور صبري مثل منتخب العراق للمرة الأولى في عام 2002, كما شارك مع المنتخب العراقي في أولمبياد أثينا 2004 التي حقق فيها المنتخب العراقي المركز الرابع. أما الانجاز الأكبر لنور صبري فكان مستواه الرائع في بطولة أمم آسيا 2007 التي لعب فيها دورا محوريا في تتويج العراق باللقب بعد مستوياته الرائعة في العديد من مباريات البطولة. نور صبري واصل تمثيل المنتخب العراقي لمدة 16 سنة لعب خلالها 100 مباراة مع المنتخب العراقي, نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 33 مناسبة. نور صبري أعلن اعتزاله اللعب الدولي في عام 2018, ومنذ تلك الفترة تعاني كرة القدم العراقية من افتقادها لحارس مرمى بجودة نور يسد الثغرة التي تركها بعد اعتزاله. 7. فلاح حسن: فلاح حسن هو واحد من أفضل المهاجمين واللاعبين في تاريخ العراق على الإطلاق, مثل منتخب العراق للمرة الأولى في عام 1970, وكان واحدا من أهم أسباب سيطرة منتخب العراق على منافسات كأس الخليج في النصف الثاني من السبعينات والأول من الثمانينات, كما لعب دورا محوريا في تأهل منتخب العراق الى نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك. شارك فلاح حسن من المنتخب العراقي في 103 مباراة سجل خلالها 23 هدفا مكنته من التواجد في قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ العراق. على مستوى الدوري المحلي, مثل فلاح حسن 4 أندية في الدوري العراقي الممتاز وهي البريد, القوة الجوية, الزوراء والشباب, لكنه يعتبر أسطورة نادي الزوراء بسبب نجاحه معهم في تحقيق أكبر عدد من البطولات والأهداف خلال المواسم التي قضاها. بعد اعتزاله اللعب في 1986, توجه فلاح حسن هو الاخر الى مجال التدريب وأشرف على تدريب نادي الزوراء العراقي لمدة 4 مواسم حقق خلالها إنجازات جيدة مع الفريق الأبيض.

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