تصريحات أمريكية سخيفة

احمد كاظم

صرح الناطق باسم البنتاكون (ان العمليات العسكرية التركية تهدد امن الجنود الأمريكيين في سوريا).

مثل هذه التصريحات السخيفة يكررها الساسة و العسكر الامريكان بدون خجل او حياء بسبب عنجهيتهم و غرورهم و سوء تفكيرهم.

سوريا و العراق تبعدان ألاف الكيلومترات عن أمريكا و الاجدر بالساسة والعسكر الامريكان بدلا من التصريحات السخيفة ان يسألوا انفسهم (لماذا يتواجد الجنود الامريكان في سوريا و العراق) .

بالإضافة الى الاحتلال الامريكي لسوريا أمريكا تسرق النفط السوري يالتانكرات كما سرقت نفط البصرة عندما احتلت البصرة.

أمريكا تضحي بجنودها لان غالبيتهم التحقوا بالجيش لأنهم فقراء عاطلين عن العمل و لا يوجد بينهم ابن سياسي او عسكري امريكي.

مثال اخر للتصريحات السخيفة للساسة و العسكر الامريكان (العمليات العسكرية الإيرانية و التركية في شمال العراق تهدد استقرار العراق و محاربة داعش) مع ان داعش ادخلتها أمريكا كما اعترف بذلك الكاو بوي الاسود أوباما وهيلاري كلنتون.

أمريكا لا زالت تحتضن الدواعش في قواعدها العسكرية و تحمي حاضناتها في شمال و غرب العراق و الدليل تصاعد هجمات الدواعش كلما طالب العراقيون بخروج القوات الامريكية المحتلة التي خربت العراق.

بدعة (قوات حلف الناتو) السخيفة في العراق ابتدعتها أمريكا لتبرير وجودها بعد ان طالب العراقيون سحب القوات الامريكية المحتلة للعراق.

الأفضل لأمريكا ان تؤمن الامن و الاستقرار في أمريكا التي يسودها القتل اليومي في المدارس و الكليات و الشوارع و المولات و حتى في البيوت.

سببان للقتل أليومي في أمريكا هما غريزة العنف و حيازة السلاح الخفيف و المتوسط التي كفلها الدستور و يمكن شراء السلاح من الدكاكين و المولات.

مثال ثالث للتصريحات الامريكية السخيفة تهديد كوريا الشمالية اذا جربت سلاحا نوويا للدفاع عن نفسها بسبب تهديد أمريكا لها و تهديد إيران اذا خصبت اليورانيوم بينما أمريكا أسلحتها النووية لا تعد و لا تحصى.

ملاحظة: أمريكا سبب عدم الاستقرار في العالم خاصة في الشرق الأوسط لان غالبية الامريكان خاصة الساسة و العسكر (يعتبرون دول العالم ملكا لهم) كما سرق الكاو بوي أمريكا وقتلوا الهنود الحمر سكانها الأصليين.

أمريكا سيطرت على دول الخليج بقيادة السعودية و باعت لها الأسلحة الخردة (لتحميها من ايران) و دول الخليج قبلت بذلك و السبب طائفي.

مع ان دول الخليج بقيادة السعودية هي البقرة الحلوب لأمريكا كما وصفها ترامب غضبت أمريكا عندما وافقت السعودية على قرار أوبك لخفض بيع النفط ما دفع بن سلمان لتوطيد علاقته بالصين و روسيا.

امريكا تفقد سيطرتها الاقتصادية على دول العالم لأنها تتعامل معها بازدراء ما وسع سيطرة الصين اقتصاديا بدلا من أمريكا.

أمريكا تفقد سيطرتها العسكرية على دول العالم لأنها تتعامل معها بازدراء ما وسع سيطرة روسيا بدلا من أمريكا.

أمريكا هي السب في عدم الاستقرار في العالم خاصة في الشرق الأوسط لانها تتصرف كشرطي العالم بغباء و عدم كفاءة و تهور و هي المسئولة عن تضاؤل نفذها الاقتصادي و العسكري في العالم. عقوبات أمريكا على الدول التي ترفض غطرستها و سيطرتها شملت حتى الغذاء و الماء و الدواء و لم يبق إلا الهواء لان أمريكا لا يمكنها السيطرة عليه.

الشريرة مادلين اولبرايت وزيرة الشرير جورج بوش الابن قال لها احد الصحفيين (الحصار على العراق تسبب بموت المرضى خاصة الأطفال منهم لعدم وجود الدواء و كان جوابها مع ابتسامة (الحصار ضروري و موت المرضى الأطفال ثمن مقبول)

المفارقة العجيبة و الغريبة ان انتقاد حروب و تصرفات أمريكا الهمجية يزيدها فخرا و غطرسة ما يفسر تكرارها بدلا من الكف عنها.

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