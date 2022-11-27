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رئيس الجمهورية يشدد على دعم المؤسسات الرقابية


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية دعم المؤسسات الرقابية في البلد لضمان سير أعمالها وتفادي العقبات التي تواجهها.

وقالت رئاسة الجمهورية ان “رشيد استقبل اليوم الأحد، في قصر ببغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير”، مبينة انه “جرى خلال اللقاء، استعراض أعمال ديوان الرقابة المالية والآليات المتّبعة في تدقيق ومراقبة التعاملات المالية التي تضمن حماية المال العام”.

وأكد رشيد أن “البرنامج الحكومي بحاجة إلى تعاون الجميع والتنسيق معاً من أجل محاربة الفساد الإداري والمالي، مما يتطلب الجدية في اختيار الآليات الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوّة وضمان تحقيق تطلعات المواطنين”.

وشدد على “ضرورة دعم المؤسسات الرقابية في البلد لضمان سير أعمالها وتفادي العقبات التي تواجهها لتتمكن هذه المؤسسات من تأدية مهامها وتحقيق أهدافها”.

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