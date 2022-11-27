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صحة الكرخ : اجراء عملية استكشافية لاول مرة بأستخدام بالمايكروسكوب في مدينة الإمامين الكاظمين(عليهما السلام) الطبية

اجرى فريق طبي متخصص من مركز ام البنين للعقم واطفال الانابيب في مدينة الإمامين الكاظمين(عليهما السلام) الطبية عملية استكشافية( عينة الخصية) لاول مرة باستخدام المايكروسكوب بعد عقم دام لمدة ١٠ سنوات لمريض يبلغ من العمر ٢٨ عام

ذكر رئيس الفريق الطبي اختصاص جراحة المسالك البولية و العقم الدكتور يحيى فيصل زامل راجع المريض و كان يعاني من النسبة الصفرية و عقم اولي لاكثر من ١٠ سنوات مع تكرر العينات العشوائية السابقة السلبية حيث تم اخذ الحيامن و تجميدها و تهيئه الزوجة لادخالها في برنامج اطفال الانابيب .
اعلام صحة الكرخ

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