للشاعر المجري تيبور بنتير

ترجمة مهدي قاسم

شيئا فشيئا يستحيل البشر إلى إنسانية رمادية

في أيديهم هواتف جوالة وفي وجوههم معالم كآبة

أنا أيضا وحيد بين بشر رماديين ،

الذي حزين بعض الوقت يرحب بيَّ أحيانا .

يغطي الرمادي السائد أفضل ما في حياتنا ،

فهنا مزيد ومزيد من أصدقاء مجهولي ملامح وهوية

مع علاقات تواصل إنترنتية شائعة

و كذلك سهولة انفصال ووتيرة انقطاع سريعة .

ولكن أين هي العلاقات الحميمة والحقيقية

الأصدقاء ، الحب ، أفراد الأسرة ؟.

ينبغي تلويين الرمادي بألوان بهيجة

وضخ قلب كل واحد بمشاعر جميلة

تعليم الإنسان معاني الحب العظيمة ،

أن يضحك جذلا في أمور مرحة و طريفة ،

وإعادة كل ما هو إنساني لطيف إلى مساره القديم

لبدء حياة جيدة و جديدة .

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