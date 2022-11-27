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مؤرخ أمريكي: لا يمكن للغرب أن ينتقد روسيا بعد غزو وتدمير العراق وليبيا


27-11-2022
غزو وتدمير العراق وليبيا

صرح المؤرخ الأمريكي نعوم تشومسكي، خلال مقابلة مع صحيفة “موندو”، بأن الغرب لا يمكنه انتقاد روسيا بعد غزو وتدمير العراق وليبيا.

وأوضح الفيلسوف، أن الولايات المتحدة هاجمت ليبيا ودمرتها رفقة فرنسا وبريطانيا، وأشار إلى أن الحلفاء الغربيين من خلال أفعالهم انتهكوا ميثاق الأمم المتحدة.

وقال تشومسكي: “لا تنسوا أن بريطانيا وفرنسا هما اللتان كانتا على رأس القوات التي دمرت ليبيا، وأن بريطانيا شاركت في أسوأ جريمة في القرن، غزو العراق واحتلاله”.

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