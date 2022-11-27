محلل سياسي: البرلمان العراقي أخفق بإدانة الاعتداءات الخارجية لهذا السبب

أكد المحلل السياسي نزار حيدر، السبت، أن مجلس النواب العراقي أخفق خلال جلسة سابقة بإدانة الاعتداءات الإيرانية والتركية على سيادة البلاد من خلال الاستهداف المتكرر لإقليم كوردستان، لكونه قد انقسم بشأن تلك الاعتداءات.

وأوضح حيدر ، أن «القسم الأول من أعضاء مجلس النواب يدين الاعتداء الإيراني ويبرر للاعتداء التركي، والقسم الآخر يدين الاعتداء التركي ويبرر للاعتداء الإيراني، وبالتالي لم يحصل توافق، رغم أن جميع تلك الاعتداءات هي اعتداءات على السيادة العراقية».مبيناً بأن «ضعف الموقف الرسمي العراقي وتحديداً ضعف موقف البرلمان يضعف موقف العراق أمام تلك الدول ويشجع على شن المزيد من الاعتداءات عليه، وهنا سوف تضيع أمامنا فرصة استثمار الإدانة والرفض الدولي لتلك الاعتداءات».

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