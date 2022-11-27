مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيواصل ترسيخ ثقافة التعايش



استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الكلداني الدولي برئاسة سام يونو، ضم ممثلين عن الجالية الكلدانية في أمريكا الشمالية وأوروبا والكلدان في العراق وإقليم كوردستان.

وأثنى رئيس الاتحاد الكلداني الدولي على ما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وبناء وتعايش سلمي، كذلك عبّر عن دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة إقليم كوردستان وإشراكهم في المسيرة التنموية لإقليم كوردستان.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى الاتحاد الكلداني الدولي، وشدد على أن إقليم كوردستان سيواصل ترسيخ ثقافة التعايش والحرية الدينية وحماية حقوق المكونات كافة، كما دعا أبناء الجالية الكلدانية والمسيحية في الخارج للعودة إلى إقليم كوردستان وممارسة دورهم الفعّال في تنمية كوردستان.

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