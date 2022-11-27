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مونديال قطر 2022.. ألمانيا تنتظر عقوبة من فيفا قبل مواجهة إسبانيا


المنتخب الألماني

الألمانية
ينتظر أن يتلقى المنتخب الألماني لكرة القدم غرامة مالية لأنه لن يقوم بإرسال أي لاعب للانضمام للمدرب هانز فليك في المؤتمر الصحفي الإلزامي المقرر إقامته في وقت لاحق من اليوم السبت، للحديث عن مواجهة إسبانيا المقبلة في بطولة كأس العالم.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه لن يحضر أي لاعب، ولذلك فهم يتوقعون تلقي غرامة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم يأمل في إقامة المؤتمرات الصحفية قبل المباريات في المركز الإعلامي بمقر إقامة الفريق في شمال قطر، ولكن هذه المؤتمرات الصحفية تقام في المركز الإعلامي الدولي في الدوحة.

ويبدو أن الاتحاد الألماني لا يريد أن يمر اللاعب برحلة تستغرق ساعتين قبل المباراة الحاسمة، التي لا يمكن للمنتخب الألماني أن يخسرها خاصة بعد الخسارة 1 / 2 أمام اليابان في الجولة الأولى.

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