ميريام فارس تعتذر بسبب Tukoh Taka

تراجعت الفنانة ميريام فارس عن تصريحها بأن التحضيرات لأغنية Tukoh Taka استغرقت 5 سنوات، مشيرةً إلى أنها أخطأت بالتعبير بدلاً من قول 5 أشهر.

وغرّدت في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهواً، كان نهار طويل، بحبكن كتير”.

وشاركت فارس أخيراً في كليب Tukoh Taka الأغنية الرسميّة لمهرجان “فيفا” الرسميّ للمُشجّعين FIFA FAN FESTIVAL، مع النجمة الأميركية نيكي ميناج والنجم الكولومبي مالوما.

وتعرضت النجمة اللبنانية لانتقادات عديدة بسبب أدائها في الكليب بالإضافة إلى تصريحها الذي أدلت به سهواً.

وغرّد الفنان السعودي عايض يوسف: “شلون عرفت أنها كذبة قال من كبرها”، كما غرّد الصحافي الكويتي حمد قلم عن انسحاب النجمة الكولومبية من حفل افتتاح كأس العالم: شكلها شافت فيديو مريام فارس وهونت”.

وتحدثت ميريام فارس عن Tukoh Taka في تصريحات إعلامية، جاء فيها: “أغنية كتير حلوة، بخاصة أنها بثلاث لغات، العربي، والإنكليزي، واللاتيني، حتى في شكل الموسيقى والفيديو تم تمثيل كل البلدان، فيه العراقي، اللبناني، المصري، والخليجي، عملتها عشان أكون متأكدة أننا نجمع شعوباً كثيرة مع بعض”.

وأضافت: “غنيت في الأغنية لبناني لهجتي، والخليجي، ومبسوطة جداً بهذا التعاون، بخاصة أن الكل كان متعاوناً، يعني مالمو غنى على الخليجي بتاعي، هي أغنية ناجحة”.

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