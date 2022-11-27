نيجيرفان بارزاني: لن يتحقق مجتمع مدني متقدم ما لم تتحرر المرأة



أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دعمه الكامل لكفاح وحرية وحقوق المرأة والمساواة، مشدداً على أنه “ما لم تتحرر المرأة لن يتحقق مجتمع حر متساوٍ وآمن ومدني متقدم”.

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قال في بيان بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”، اليوم الجمعة (25 تشرين الثاني 2022)، إننا “نقف بكل الطرق في وجه جميع أنواع العنف والاعتداء والانتهاك لحقوق وحرية المرأة”.

كما أكد رئيس إقليم كوردستان، على أنه سيستمر في العمل من أجل “القضاء على الفكر المتشدد العنيف وتمهيد أرضية أفضل لمشاركة وشراكة المرأة في المعترك السياسي والإداري بإقليم كوردستان”.

ولفت إلى أنه سيتعاون وينسق “مع الجهات المعنية في الداخل، وعلى الصعيد الدولي، لتتمتع المرأة بالحماية من كل الأوجه داخل الأسرة وفي محلات العمل وجميع المجالات العامة، وتكون محصنة ضد المضايقة والعنف”.

فيما يلي نص بيان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة:

“يوافق اليوم، 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي هذه المناسبة نؤكد التعبير عن كامل دعمنا ومساندتنا لكفاح وحرية وحقوق المرأة والمساواة. وسنواصل كدأبنا السعي والعمل والكفاح في سبيل تحقيق المزيد وحماية حقوق المرأة وخلق مجتمع تتمتع فيه المرأة بالحرية والمساواة، ولا تتعرض بأي شكل وتحت أي مبررات للعنف والقتل. فما لم تتحرر المرأة لن يتحقق مجتمع حر متساوٍ وآمن ومدني متقدم.

كما نجدد في هذه المناسبة التأكيد على أننا نقف بكل الطرق في وجه جميع أنواع العنف والاعتداء والانتهاك لحقوق وحرية المرأة، وسنستمر في العمل من أجل القضاء على الفكر المتشدد العنيف وتمهيد أرضية أفضل لمشاركة وشراكة المرأة في المعترك السياسي والإداري بإقليم كوردستان، وسنتعاون وننسق مع الجهات المعنية في الداخل، وعلى الصعيد الدولي، لتتمتع المرأة بالحماية من كل الأوجه داخل الأسرة وفي محلات العمل وجميع المجالات العامة، وتكون محصنة ضد المضايقة والعنف.

تحياتنا وتقديرنا لجميع النساء والجهات والمنظمات التي تكافح كل يوم في سبيل تحقيق الحرية والسلام وحقوقهن. تحية للأرواح الطاهرة لضحايا العنف ضد المرأة وكل النساء اللائي كافحن وناضلن من أجل الحرية والمساواة والسلام، في أي مكان من العالم، ونحيي ذكراهن بإجلال وإكرام.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022”

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