الرئيس العراقي يدعو لتكثيف الجهد الاستخباري في الحدود



بحث الرئيس العراقي، عبد الرشيد لطيف، الاثنين، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ضرورة تعزيز الجهد الأمني في المناطق الحدودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت الرئاسة العراقية في بيان تلقته أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي”.

وأضافت أن “اللقاء بحث الوضع الأمني، حيث أكّد رئيس الجمهورية ضرورة دعم الجهود الحكومية في فرض القانون وتعزيز الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين”.

وأوضحت أن “اللقاء شدد على أهمية الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يخدم المواطن ويعزز ثقته بالدولة”.

وتم التأكيد على “لزوم تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في مراقبة الحدود وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة حفاظاً على أمن ومصالح المواطنين والبلاد”.

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