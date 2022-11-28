العدوان البشري: سلوك تكيفي ولكنه قد يكون ضارا

د.أحمد مغير

العدوان هو السلوك الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر. قد ينمو العدوان ويحدث في حرارة اللحظة ، على سبيل المثال ، عندما يضرب عاشق غيور في حالة غضب غريمه بعنف أو يشعل المشجعون الرياضيون النار ويدمرون السيارات بعد مباراة كرة قدم مهمة. أو قد يحدث بطريقة أكثر إدراكا وتعمدا وتخطيطا، مثل عدوان طفل متنمر يقوم بسرقة ألعاب طفل آخر، أو يقوم متعصب سياسي بقتل مدنيين للحصول على نصر سياسي، أو قاتل مستأجر يقتل من أجل المال.

العدوان لايشترط أن يكون جسديا , فقد يحدث العدوان أيضا بطرق غير جسدية ، كما هو الحال عندما يستبعد الأطفال من اللعبة اطفالا آخرين ، أو يطلقون عليهم أسماء كريهة، أو ينشرون شائعات عنهم. وقد وجد الباحثون أن كلا من الأولاد والبنات صنفوا العدوان غير الجسدي مثل التنابز بالألقاب على أنه يجعلهم يشعرون بالحزن والسوء أكثر من العدوان البدني.

القدرة على الاعتداء هي جزء من الطبيعة البشرية فقد نعتدي على الآخرين جزئيا لأن ذلك يسمح لنا بالوصول إلى موارد قيمة مثل (الغذاء والممتلكات والفتيات) المرغوب فيها ، أو لحماية أنفسنا من الهجوم المباشر من قبل الآخرين. إذا كان العدوان يساعد في بقاء جيناتنا ، فقد تكون عملية الانتقاء الطبيعي قد تسببت في أن يكون البشر عدوانيين وهناك أدلة من علم الوراثة للعدوان.

يتم التحكم في جزء كبير من العدوان من قبل اللوزة او الجسم اللوزي في الدماغ. واحدة من الوظائف الأساسية للوزة الدماغية هي مساعدتنا على تعلم ربط المحفزات بالمكافآت والعقاب. يتم تنشيط اللوزة الدماغية بشكل خاص في استجاباتنا للمحفزات التي نراها مهددة ومثيرة للخوف. عندما يتم تحفيز اللوزة الدماغية ، إما في البشر أو في الحيوانات ، يصبح الكائن الحي أكثر عدوانية ولكن لمجرد أننا نستطيع التعدي لا يعني أننا سنعتدي. وقابلية التعدي ليست بالضرورة قابلة للتكيف تطوريا مع المعتدي في جميع الحالات حيث أن الناس أو الحيوانات ليست عدوانية دائما, فهم يلجأون الى العدوان فقط عندما يشعرون أنهم بحاجة ماسة إلى ذلك .

تعمل أيضا قشرة الفص الجبهي في الدماغ كمركز تحكم في العدوان. عندما يتم تنشيطه بشكل أكبر ، نكون أكثر قدرة على التحكم في دوافعنا العدوانية. وقد وجدت الأبحاث أن القشرة الدماغية أقل نشاطا في القتلة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام ، مما يشير إلى أن الجريمة العنيفة قد تكون ناجمة جزئيا على الأقل عن الفشل أو انخفاض القدرة على تنظيم العدوان .

الهرمونات مهمة أيضا في تنظيم العدوان. الأهم في هذا الصدد هو هرمون التستوستيرون الجنسي الذكري ، والذي يرتبط بزيادة العدوان في كل من الذكور والإناث (يوجد ايضا في الاناث). وجدت الأبحاث التي أجريت على مجموعة متنوعة من الحيوانات وجود علاقة إيجابية بين مستويات هرمون التستوستيرون والعدوان. يبدو أن هذه العلاقة أضعف في البشر منها في الحيوانات ، لكنها لا تزال مهمة.

استهلاك الكحول يزيد من احتمال أن يستجيب الناس بقوة للاستفزازات ، وحتى الأشخاص الذين ليسوا عدوانيين عادة قد يتفاعلون مع العدوان عندما يكونون في حالة سكر . يقلل الكحول من قدرة الأشخاص الذين استهلكوه على تثبيط عدوانهم لأنه عندما يكون الناس في حالة سكر ، يصبحون أكثر تركيزا على الذات وأقل وعيا بالقيود الاجتماعية التي تمنعهم عادة من الانخراط بقوة .

التجارب السلبية تزيد من العدوان ،إذا سألتك عن الأوقات التي كنت فيها عدوانيا ، أراهن أنك ستخبرني أن الكثير منها حدث عندما كنت غاضبا ، في مزاج سيئ ، متعبا ، في ألم ، مريضا ، أو محبطا. وستكون على حق لأننا أكثر عرضة للاعتداء عندما نواجه مشاعر سلبية. أحد المحددات المهمة للعدوان هو الإحباط. عندما نشعر بالإحباط ، قد نهاجم الآخرين ، حتى على الأشخاص الذين لم يتسببوا في الإحباط. في بعض الحالات ، يكون العدوان هو عدوان نازح ، وهو عدوان موجه ضد كائن أو شخص آخر غير الشخص الذي تسبب في الإحباط. المشاعر السلبية الأخرى تزيد أيضا من العدوان.

قام باحثون بتقسيم الطلاب الى مجموعتين لمليء استمارات استبيانات أحدها في غرف كانت فيها درجة الحرارة طبيعية ومريحة و أخرى كانت درجة الحرارة فيها أكثر من الطبيعية. أعرب الطلاب في الظروف الأخيرة عن عداء أكبر بكثير. العدوان أكبر في الأيام الحارة مما هو عليه في الأيام الباردة وعدد الحوادث العدوانية خلال الفصول الحارة أكثر منه خلال الفصول الأكثر برودة ، وتحدث معظم أعمال الشغب العنيفة خلال الأيام الأكثر سخونة من السنة .

الألم يزيد أيضا من العدوان ،إذا كنا ندرك أننا نشعر بمشاعر سلبية، فقد نعتقد أنه يمكننا إطلاق تلك المشاعر بطريقة غير ضارة نسبيا، مثل لكم وسادة أو ركل شيء ما، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إطلاق ميولنا العدوانية.

التنفيس ( فكرة أن الانخراط في أعمال عدوانية أقل ضررا ستقلل من الميل إلى الاعتداء لاحقا بطريقة أكثر ضررا) اعتبره الكثيرون وسيلة لتقليل العنف ، وكانت جزءا مهما من نظريات سيغموند فرويد. ولكن علماء النفس الاجتماعي عارضوا ذلك واوضحوا ببساطة بأنه لا يعمل و بدلا من تقليل العدوان ، فإن الانخراط في سلوكيات عدوانية من أي نوع يزيد من احتمال العدوان اللاحق. أغضب الباحثون (بوشمان وبوميستر وستاك) المشاركين في أبحاثهم لأول مرة من خلال قيام طالب آخر بإهانتهم. ثم سمح لنصف المشاركين بالانخراط في سلوك تنفيسي: تم إعطاؤهم قفازات ملاكمة ثم حصلوا على فرصة لضرب كيس اللكم لمدة 2 دقيقة. ثم لعب جميع المشاركين لعبة مع الشخص الذي أهانهم في وقت سابق حيث أتيحت لهم الفرصة لأيذاء هذا الشخص باصدار اصوات مؤلمة من الضوضاء. على عكس فرضية التنفيس ، فإن الطلاب الذين لكموا كيس اللكم احدثوا مستوى ضوضاء أعلى وأعطوا رشقات أطول من الضوضاء من المشاركين الذين لم يحصلوا على فرصة لضرب كيس اللكم. يبدو أنه إذا ضربنا كيس اللكم، أو لكمنا وسادة، أو صرخنا بأعلى صوت ممكن للإفراج عن إحباطنا، فقد يحدث العكس – بدلا من تقليل العدوان، فإن هذه السلوكيات في الواقع تزيد من ذلك.

مشاهدة وسائل الإعلام العنيفة تزيد من العدوان يشاهد المواطن الأمريكي العادي أكثر من 4 ساعات من التلفزيون كل يوم ، وتحتوي هذه البرامج على قدر كبير من العدوان. وفي الوقت نفسه، يتعرض الأطفال أيضا للعنف في الأفلام وألعاب الفيديو، وكذلك في الموسيقى الشعبية ومقاطع الفيديو الموسيقية التي تتضمن كلمات وصورا عنيفة. توضح الأدلة البحثية أنه في المتوسط ، يصبح الأشخاص الذين يشاهدون السلوك العنيف أكثر عدوانية. تأتي الأدلة التي تدعم هذه العلاقة من العديد من الدراسات التي أجريت على مدى سنوات عديدة باستخدام كل من التصاميم الارتباطية وكذلك الدراسات المختبرية التي تم فيها تعيين الأشخاص عشوائيا لعرض المواد العنيفة أو غير العنيفة. كما أن مشاهدة السلوك العنيف يزيد من العدوان جزئيا من خلال التعلم القائم على الملاحظة. الأطفال الذين يشهدون العنف هم أكثر عرضة لأن يكونوا عدوانيين.

د.احمد المغير/ طبيب اختصاص وباحث

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