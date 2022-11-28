العراق.. ضبط “أوكار نفطية” وإحباط عمليات تهريب في بغداد



مصفاة نفط جنوب غرب البصرة – صورة تعبيرية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، عن مواصلة ضرباته لشبكات التهريب، وضبط “أوكار نفطية” في بغداد ومحافظات أخرى.

وجاء في بيان على “فيسبوك” أن عملية الضبط تمت “بعد تلقي معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب نفط في منطقة النهروان ببغداد”.

وأوضح “باشرت مفارز الجهاز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعملية ضبط لأحد أوكار التهريب والذي يعمل تحت غطاء معمل صناعي غير مجاز يقوم بتكرير النفط الأسود المهرب، ومعمل إسفلت مؤكسد متكامل وكميات كبيرة من المنتوجات النفطية”.

ولفت إلى أنه تم ضبط “عدد من صهاريج التهريب، كما تم إلقاء القبض على الشخص المسؤول عن الموقع”.

وفي سياق متصل “تمكنت مفارز الأمن الوطني من ضبط 5 عجلات وخزانين بداخلهما 106 ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، في محافظات نينوى والبصرة وصلاح الدين والديوانية”.

وأكد الجهاز أنه “تم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.



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