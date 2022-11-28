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برعاية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني .. وزير الهجرة تشارك في مؤتمر اطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو في المؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة الذي اقامته الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة تمكين المرأة ، في مقرها وسط العاصمة بغداد وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وشخصيات حكومية اخرى .

وأكد دولة رئيس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر ” نحن أمام مسؤولية الدفاع عن المرأة وتمكينها ووضعها في المكان المستحق ، وإن إنصاف المرأة العراقية هدفنا فهي صمام الأمان للمجتمع، وكان موقفنا واضحاً أن تكون المرأة حاضرة في مجلس الوزراء وفي مختلف الاختصاصات”.

في غضون ذلك أشارت وزيرة الهجرة والمهجرين الى أنّ مجتمعاتنا بحاجة الى وقفة حقيقية تتضامن مع نساءنا لحمايتهن من حوادث العنف قانونياً وإجتماعياً وإقتصادياً ، ولتمكينهن من تحقيق اهدافهن ورفع مستوى وعيهن للمطالبة بحقوقهن لا سيما في اوقات الازمات التي من شأنها أن تزيد حالات العنف بشكل عام والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكلٍ عام .

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