رئاسة اقليم كوردستان تكشف تفاصيل زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد



2022-11-28

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد ‏مع محمد شياع السوداني رئيس ‏الوزراء الاتحادي العراقي والأطراف السياسية الأخرى ‏آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية ‏للبلد.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستانان جميع الأطراف أكدوا على التعاون والتنسيق بين الأطراف ‏كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة ‏المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ‏ووصولاً إلى تطبيع الوضع في ‏سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى ‏أساس الدستور وحفظ استقرار ‏وسيادة البلد.‏

وشدد بارزاني ورئيس الوزراء السوداني على عدم السماح بأية ‏تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود ‏العراق وإقليم كوردستان مع ‏ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في ‏إقليم كوردستان. لذا ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان ‏تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان ‏وتنسقان مع الدول المجاورة ‏وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.‏

وكرر الرئيس نيجيرفان بارزاني أن نهج قيادة إقليم كوردستان سيظل كما فى السابق عاملَ ‏أمان ‏واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام ‏المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. ولحل المشاكل الداخلية والخارجية ‏في المنطقة، ‏نرى من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة ‏إقليم كوردستان ‏مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق، وفقا للبيان.‏‏

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