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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي


تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشهد الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية، والتعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، كذلك البحث في مستجدات الأوضاع الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية.

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