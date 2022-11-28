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صحة الكرخ / تسجيل (1763) حالة ولادة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري في مستشفى الكرامة التعليمي


سجل قسم النسائية في مستشفى الكرامة التعليمي (1763) حالة ولادة طبيعية و قيصرية خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري حيث اجريت الولادات على يد اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و اجراء متابعة مستمؤة مع النساء الحوامل منذ بداية الحمل و لغاية الولادة و و الحفاض على صحة الام و الجنين .
اعلام صحة الكرخ

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