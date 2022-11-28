كرواتيا تسحق كندا بفوز كبير وتقصيها من كأس العالم



الأحد, 27 نوفمبر 2022 8:59 م

ودع المنتخب الكندي مونديال قطر 2022 بعد خسارته امام المنتخب الكرواتي 4-1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف، وجاء الهدف الكندي بعد 69 ثانية فقط من انطلاق المباراة عن طريق الفونسو ديفيز والذي عُدّ الهدف الأسرع حتى الآن بنهائيات كأس العالم الجارية حاليا في قطر.

وجاء هدف التعديل لكرواتيا في الدقيقة 36 عن طريق اندريج كراماريتش، وفي الدقيقة 44 سجل لاعب كرواتيا ماركو ليفايا هدف التقدم الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الثاني بتقدم كرواتيا بهدفين لهدف لكندا.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب كرواتيا اندريج كراماريتش من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وسجل البديل لوفرو ماير هدف كرواتيا الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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