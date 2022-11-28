ماسك: ارتفاع قياسي في عدد مستخدمي “تويتر”

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك أن عدد من سجّلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ “أعلى مستوى على الإطلاق”، في الوقت الذي يواجه فيه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرّون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.

ولفت ماسك في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يومياً خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 66 بالمائة مقارنة بالأسبوع نفسه في عام 2021.

وأضاف أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضاً عند مستوى قياسي إذ بلغت في المتوسّط ما يقرب من ثمانية مليارات دقيقة يومياً على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 30 بالمئاة مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وبحلول يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، تراجع خطاب الكراهية مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وأوقف معلنون على “تويتر”، منهم شركات كبرى مثل جنرال موتورز وموندليز إنترناشونال وفولكس فاغن، الإعلانات موقتاً على المنصة، في خضم خلاف مع ماسك.

وسرَّحت الشركة هذا الشهر نصف قوتها العاملة في فرق الاتصالات وإدارة المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى بعض فرق الإنتاج والهندسة.

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