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محافظ البصرة يشكو من فقر اهل البصرة

احمد كاظم

شكاوى محافظ البصرة عن فقر اهل البصرة لا تنتهي و في احدى شكاواه قال (اذا استمر فقر اهل البصرة مع انها مصدر ثروة العراق سيسعى الى إقليم البصرة كأخر حل).
سؤال: لماذا يضع المحافظ جعل البصرة إقليما كأخر حل بدلا من ان يكون الحل الاول لتنعم البصرة بنفطها كما ينعم بنفطه إقليم كردستان؟
هذا السؤال ينطبق على المحافظين في الوسط و الجنوب لان أقاليم الوسط و الجنوب ستوفر المال من النفط و الغاز لينعم اهلها بالكهرباء و المستشفيات و المدارس العامرة بدلا من بيوت الطين و المدارس على الأرصفة.
يا محافظ البصرة: اهل البصرة يشربون الماء الخابط الملوث في الظلام بينما انت و بقية محافظي الوسط و الجنوب تنعمون بشرب العصائر و الماء الزلال تحت ضوء الثريات.
عندما كان المالكي رئيسا للوزراء محافظ البصرة اجرى استفتاء لتحويلها الى إقليم و صوت اهل البصرة بنعم و لكن المالكي رفض ذلك لغاية في نفس يعقوب مع انه بارك إقليم كردستان.
باختصار: فقر اهل الوسط و الجنوب خاصة البصراويين عار على اهل الوسط و الجنوب و محافظيهم و وزرائهم و نوابهم الذين خانوا الأمانة بسبب الفساد و الانانية.
يا اهل الوسط و الجنوب لا تلوموا الا أنفسكم لأنكم السبب الوحيد لفقركم.
سؤال: المهندس النزيه السوداني من اهل العمارة الفقيرة كفقر البصرة فهل (سيهندس) لأقاليم الوسط و الجنوب او إقليم الوسط و الجنوب؟
ننتظر الجواب بفارغ الصبر و نأمل ان يكون الجواب بنعم و ليس لا كما فعل المالكي لغاية في نفس يعقوب.

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