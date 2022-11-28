نائب: المبلغ الذي تم التحرز عليه بعد اعتقال نور المظفر 200 مليار

تحدث النائب المستقل، هادي حسن السلامي، الأحد، عن 20 مليار دينار مفقودة من الأموال المعلن عن استردادها من قضية سرقة الأمانات الضريبية.

وقال السلامي عبر جداريته على منصة فيسبوك، إن “200 مليار كانت في مصرف الود / فرع 14 رمضان تم التحرز عليها بعد 3 ايام من القاء القبض على نور زهير”.

وأضاف: “السوداني اعلن عن 180 مليار دينار .. 20 مليار دينار مفقودة”.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاحد استرداد جزء من الاموال المسروقة من حساب الامانات الضريبية، فيما اشار الى انه سيتم اطلاق سراح نور زهير مقابل استرداد الاموال التي بحوزته والتي هي عبارة عن عقارات، في الوقت الذي تبلغ قيمة الاموال لدى نور زهير قرابة 43% من مجمل الاموال المسروقة.

هادي حسن السلامي

200 مليار كانت في مصرف الود / فرع 14 رمضان تم التحرز عليها بعد 3 ايام من القاء القبض على نور زهير .

السوداني اعلن عن 180 مليار

20 مليار مفقودة ..

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