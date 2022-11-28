وكالة الاستخبارات: القبض على 16 متهما بجرائم تجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة في مناطق مختلفة

الصحفي: سجاد شنكالي

تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية عملياتها النوعية لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة اذ تمكنت من القاء القبض على 16 متهما بتجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة والسيارات المخالفة للضوابط في مناطق مختلفة.

ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبناءً على معلومات استباقية دقيقة، نفذت مفارز الوكالة في محافظة النجف الاشرف عملية نوعية اطاحت من خلالها بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 6 متهمين بالجرم المشهود حيث قاوم احد المتهمين القوة الامنية بواسطة اطلاق النار من سلاح مسدس خلال مطاردته في احد شوارع المحافظة.

كما تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظة كربلاء من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة الاثار وبحوزتهم 4 قطع اثرية،فضلا عن القاء القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وبحوزته (98 ورقة فئة 50 دولار) واموال عراقية مزيفة.

ومن خلال الممارسات الامنية التي تنفذها مفارز الوكالة تم ضبط عدد من المرآب الوهمية داخل منفذ سفوان في محافظة البصرة والقبض على 6 اشخاص يقومون باستخدامها لتحويل السيارات خلافا للضوابط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط