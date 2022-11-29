السفيرة الأمريكية في بغداد تعلق على لقاء منتخب بلادها مع ايران في المونديال



وصفت السفيرة الامريكية في بغداد ايلينا رومانوفسكي مباراة منتخب بلادها لكرة القدم ضد المنتخب الايراني بحدث كبير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفيرة الامريكية في بغداد علقت في حسابه على منصة تويتر على مباراة منتخب بلاده الوطني لكرة القدم ضد المنتخب الايراني الليلة و وصفتها بالكبيرة.

كتبت ايلينا رومانوفسكي: “مباراة كأس العالم كبيرة الليلة: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الايراني. في الوقت الذي سأشجع أنا المنتخب الأمريكي، سيلعب كل فريق من أجل شعبه و تطلعاتهم.”

وأضافت: “نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة و توحد الناس حول شيء ايجابي و هو حب اللعبة الجميلة.



ويذكر أن منتخبا الجمهورية الاسلامية الايرانية و الولايات المتحدة الامريكية سيواجهان الليلة بعضهما البعض في الساعة 22:30 في آخر لقاء لهما ضمن مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

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