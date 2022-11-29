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بحضور السوداني والحلبوسي.. “إدارة الدولة” يؤكد على حفظ سيادة العراق


أكد ائتلاف “إدارة الدولة” الذي يضم القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية، مساء الاثنين، على حفظ سيادة العراق، ومنع استخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار، فيما بحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للائتلاف، عقد بحضور رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمد الحلبوسي، في مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافيل طالباني، في بغداد، وفق بيان .

وكشف الائتلاف، في بيانه، عن “حوارات واجتماعات رفيعة المستوى لمنع خرق السيادة العراقية من أي جهة خارجية”، مؤكداً “عمل العراق الجاد لمنع استعمال أراضيه منطلقا لزعزعة أمن دول الجوار”.

وقرر المجتمعون، استكمال الكابينة الوزارية وتسمية “وزيري البيئة والإسكان والإعمار”.

وقبل ختام الاجتماع، استمع الائتلاف إلى “تقرير شامل عن قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، فيما جرى بحث تفاصيل القانون من الناحيتين السياسية والفنية”.

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