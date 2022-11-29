تصرف غريب ومهين من المنتخب الأمريكي لكرة القدم تجاه العلم الإيراني



أزال حساب تويتر الخاص بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم اسم “الله” من صورة العلم الإيراني في تصرف غريب عشية لقائه الحاسم مع منتخب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مونديال قطر!.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أنه سيواجه منتخبا الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية بعضهما البعض، مساء الثلاثاء، المقبل في آخر لقاء بينهما في مرحلة المجموعات من مونديال قطر 2022.

وتم تمديد جميع معادلات المجموعة الثانية من المونديال إلى اليوم الأخير نظرا لفوز منتخب إيران على منتخب ويلز، يوم الجمعة الماضي، وتعادل الولايات المتحدة أمام إنجلترا، فلكل منتخبات هذه المجموعة فرصة تأهل إلى مرحلة الإقصاء.

وقام حساب المنتخب الأمريكي على تويتر عشية هذه المباراة الحساسة التي ستقام في الساعة 22:30 من مساء الثلاثاء المقبل، بنشر صورة علم الجمهورية الإسلامية الايرانية بدون وجود اسم “الله” عليها في تصرف غريب ومهين والذي يهدف إلى إثارة التوتر وتدمير تركيز المنتخب الإيراني بلاشك!.



ويذكر أن هذا التصرف الأمريكي يأتي أيضاعلى صلة مع جميع إجراءاتها التدخلية والعدائية الأخيرة ضد الشعب الايراني بهدف تصعيد اعمال الشغب في ايران.

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