حفر 6 آبار في الناصرية للاستصلاح.. ذي قار: خطة إنتاج نفطي من حقل لـ25 ألف برميل يومياً

ذي قار/ حسين العامل

اعلنت شركة نفط ذي قار عن استكمال اعمال حفر 6 ابار نفطية في حقل الناصرية ضمن عقد مبرم مع شركة الحفر العراقية يشمل حفر 20 بئراً لتطوير الانتاج في الحقل، وفيما اكدت المضي قدما في تأهيل وتطوير الحقول النفطية، كشفت عن خطة لإطلاق الانتاج النفطي في حقل صبة في منتصف الشهر المقبل وبواقع 25 الف برميل يومياً.

وقال مدير عام شركة نفط ذي قار المهندس علي خضير عباس العبودي في حديث مع (المدى)، إنه “تم انجاز 6 ابار نفطية في حقل الناصرية والعمل جار في 3 ابراج نفطية ضمن عقد مبرم مع شركة الحفر العراقية منذ عام 2021 ويتضمن حفر 20 بئراً”، مبينا ان “العقد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022 يهدف لتطوير وزيادة الطاقة الانتاجية في ذلك الحقل”.

وأضاف العبودي، أن “شركة الحفر العراقية وقعت عقداً مع شركة (وذرفورد) للخدمات النفطية لغرض تسهيل عملية استيراد الانابيب والكيسنك (بطانة الابار النفطية) ورؤوس الابار ومواد كيمياوية تدخل في تطوير الصناعة النفطية فضلا عن العمليات اللوجستية والمواد الاخرى”، مشيرا الى ان “العمل متواصل بصورة جيدة في الوقت الراهن بعد ان شهد معوقات واعتراضات عشائرية في بادئ الامر”.

وكانت شركة نفط ذي قار قد اعلنت في شهر نيسان الماضي، عن دخول مشروع توسعة حقل الناصرية النفطي إلى حيز التنفيذ بعد البدء بحفر أول الآبار النفطية العشرين الجديدة.

واوضحت في بيان تلقته (المدى)، أن “شركة الحفر العراقية باشرت بحفر البئر الأول في حقل الناصرية النفطي، ضمن عقد مع شركة وذر فورد العالمية للخدمات النفطية لحفر (20) بئراً”، مؤكداً “مواصلة العمل لحفر الآبار الأخرى”.

وأشارت، الى أن “عمليات الحفر ستستمر لمدة 18 شهراً، وسيحقق هذا الارتفاع في عدد الآبار زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية للحقل”.

وعن عمليات تأهيل وتطوير بقية الحقول النفطية قال مدير عام شركة نفط ذي قار، إن “العمل جار لاستكمال العمليات النهائية لتأهيل وتطوير حقل صبة في جنوب الناصرية من قبل شركة المشاريع النفطية وشركة هانيويل”، مرجحا “انطلاق عملية الانتاج النفطي في ذلك الحقل في منتصف الشهر الاخير من العام الحالي وبواقع 25 الف برميل يومياً”.

ومضى العبودي، إلى أن “الحقل كان يواجه في السابق مشكلة عدم تشغيله اوتوماتيكيا وقد استكملت الشركات المنفذة العمل في هذا المجال كما دخلت اعمال وحدة النفط الرطب مراحلها الأخيرة”.

وفي ذات السياق قال مدير هيئة الحقول في شركة نفط ذي قار رشيد شرهان، ان “كوادر قسم هندسة النفط اشرفت على اكمال ابار حقل الناصرية 47-48 -49 -50-51 بوجود برج الحفر والبئر دمام، والبئر 46 تثقيب بدون برج”.

وتابع شرهان في بيان تلقته (المدى)، “كما قامت كوادر القسم بتهيئة ساحة البئر ابو عامود /١ لغرض المباشرة بعملية الاستصلاح والتقييم، وهناك خطة متكاملة لعمليات استصلاح ابار نفطية اخرى كانت في الإنتاج”.

ولفت، إلى أن “ملاكات القسم اجرت الفحوصات الهيدروستاتيكية للأنابيب الخاصة بالخزانات الجديدة المضافة لمحطة عزل الناصرية، والتي تعد رافداً مهما وجديداً للعملية الإنتاجية”.

وتضم محافظة ذي قار العديد من الحقول النفطية من أبرزها حقل نفط الناصرية وهو الأكبر في المحافظة يأتي بعده من حيث الأهمية حقل نفط الغراف وحقل ابو عمود (الرافدين) وحقل صبة، كما أن هناك رقعة استكشافية تحمل الرقم 10 وهذه الرقعة مشتركة بين ذي قار والمثنى وقد احيلت قبل بضعة اعوام الى ائتلاف نفطي للاستكشاف مكون من شركتي لوك أويل وجابكس اليابانية.

وتبلغ الطاقة الانتاجية في الحقول النفطية بمحافظة ذي قار اكثر من 250 الف برميل يوميا وتتوزع بواقع اكثر من 150 الف برميل من حقل الغراف و 100 الف برميل من حقل الناصرية الا ان الانتاج الفعلي الحالي يقدر بنحو 190 الف برميل ويتوزع بواقع 130 الف برميل من حقل الغراف وما بين 50 – 60 الف برميل في حقل الناصرية اذ تقرر تخفيض الانتاج وفقا لالتزامات العراق مع منظمة أوبك.

وكانت شركة نفط ذي قار، أعلنت في الربع الاخير من العام الحالي عن، مواصلة العمل لرفع معدلات الإنتاج من الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف من 20 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) حالياً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي من خلال العقد الموقع بين شركة غاز الجنوب مع شركة بيكرهيوز الأمريكية.

وكانت الحكومة المحلية وشركة نفط ذي قار اعلنت في منتصف شهر أيلول من العام الماضي عن إطلاق العمل بمشروع استثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف، وبينت ان شركتي جنرال الكترك (GE) وبيكر هيوز ستباشران بتنفيذ البنى التحتية للمشروع الذي تبلغ طاقته الانتاجية 200 مقمق من الغاز يوميا، ما يعادل 200 مليون قدم مكعب قياسي.

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