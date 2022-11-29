روسيا الاولى .. ومصر السادسة .. بأضخم قوة دبابات في العالم



اورد موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي إحصائيات حول حجم ما تملكه كل دول في العالم من قوة دبابات.

واشار في تقرير إلى أن هناك 6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم وهي:

روسيا: تحتل المرتبة الأولى عالميا وتمتلك 12 ألفا و420 دبابة.

الولايات المتحدة الأمريكية: تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا وتمتلك 6 آلاف و612 دبابة.

كوريا الشمالية: تمتلك ثالث أضخم قوة دبابات في العالم بـ 5 آلاف و895 دبابة.

الصين: تصنف في المرتبة الرابعة عالميا بـ 5 آلاف و250 دبابة.

الهند: يمتلك الجيش الهندي 4 آلاف و614 دبابة ويحتل المرتبة الخامسة عالميا.

مصر: تمتلك 4 آلاف و394 دبابة وتحتل المرتبة السادسة عالميا بين أضخم 142 قوة دبابات في العالم.

يذكر أن تقييم القوة البرية لأي جيش يشمل إجمالي عدد الجنود وحجم العتاد العسكري الذي يشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة أبرزها الدبابات، إضافة إلى المدرعات والمدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة وراجمات الصواريخ./انتهى3

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