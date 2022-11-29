كأس العالم 2022: البرتغال يتأهل للدوري الثاني بفوز تاريخي على أوروغواي



ضمن منتخب البرتغال تأهله إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم في قطر بعد فوزه على منافسه أوروغواي بهدفين لصفر، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في مباراة تميزت بالندية والحماس.

وفتح برونو فرنانديز باب التسجيل في الدقيقة 54 من المباراة بتسديدة عالية باغتت حارس أوروغواي سيرجيو روكيت، وإن كان كريستيانو رونالدو ادعى أنه لامسها برأسه وهي في طريقها إلى الشباك.

كريستيان رونالدو طالب باحتساب الهدف له

وسيطر رفقاء رونالدو على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، إذ استحوذوا على الكرة في وسط الملعب لفترات طويلة بفضل مهارات فرنانديز، وبرناردو سيلفا ووليام كرفالو، ولكن لاعبي منتخب أوروغواي صنعوا فرصا حقيقية للتسجيل عن طريق رودريغو بنتنكور وإديسون كافاني وداروين وماكسي غوميز وداريون نونيز ثم لويس سواريز بعد دخوله بديلا.

وأكد المنتخب البرتغالي فوزه بهدف ثان من تسجيل فرنانديز أيضا من ركلة جزاء.

وكاد لاعب ماشستر يونايتد أن يسجل هدفا ثالثا، إذ ارتطمت تسديدته بالعارضة قبل أن يصفر الحاكم نهاية المباراة، بفوز تاريخي للبرتغال على فريق من أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم.

البرتغال يتقدم بثقة

أظهر منتخب البرتغال في هذه المباراة مهارات فنية عالية في الوسط والهجوم والدفاع، وأثبت أنه فريق يستطيع أن يذهب إلى أبعد نقطة في هذه المنافسة بفضل فعاليته، وفردياته المتميزة على غرار روبن دياز وكانسيلو في الدفاع، أو برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز في الوسط، وكريستيانو رونالدو في الهجوم.

أما منتخب أوروغواي فيملك فرديات هجومية متميزة مثل داروين نوننيز ، ولويس سواريز، وإديسون كفاني، ولكنه لم يتمكن من استغلال هذه القوة الهجومية حتى الآن، وهو ما جعله مهددا بالإقصاء، إذ عليه أن يفوز على غانا وانتظار بقية النتائج حتى يعرف مصيره.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب البرتغال مجموعته الثامنة برصيد 6 نقاط وجاء منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط يليه منتخب كوريا الجنوبية وأخيرا أوروغواي برصيد نقطة لكل منهما.

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