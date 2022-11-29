وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني عدد من الملفات المهمة

التقت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل جلال الطالباني في مكتبه في العاصمة بغداد .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع التي تخص ملفي النزوح والعودة واهمية تظافر الجهود الحكومية والمحلية لدعم جهود الوزارة في تنفيذ خطتها لدعم النازحين والعائدين منهم لمناطقهم الاصلية .

كما ناقشت جابرو مع طالباني ملف النزوح في محافظة السليمانية واهمية حلحلة بعض المشاكل التي تواجه مخيمات النزوح وكيفية العمل مع الجهات المعنية لأعادة النازحين لمناطقهم الاصلية بصورة امنة .

كما اشادت السيدة الوزيرة بالمواقف الوطنية لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في القضايا التي تخص البلد ، ودعمه الكامل لجهود الوزارة في عملها الانساني في ملفي النزوح والعودة .

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