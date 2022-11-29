وزير الهجرة تلتقي السيدة الأولى شاناز إبراهيم وتناقش معها التحديات التي تواجه المرأة العراقية

التقت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جايرو، اليوم الإثنين، في قصر السلام بالعاصمة بغداد السيدة الأولى شاناز إبراهيم.

وهنأت السيدة الاولى شاناز إبراهيم وزير الهجرة والمهجرين بتسنمها المنصب الوزاري وأكدت دعمها الكامل لسيادتها، مشيرة الى الصعوبات التي تواجهها المرأة اثناء تكليفها بالمهمام الحكومية، مؤكدة في الوقت ذاته قدرة المرأة العراقية على تجاوز جميع الصعاب لا سيما المجتمعية منها.

كما تطرق اللقاء إلى اهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة دعم الوزارة في ملف إغاثة النازحين والعائدين.

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