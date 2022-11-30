اتحاد الكرة يلغي قرار إلزام أندية الممتاز إشراك لاعب دون 23 عاماً



صادقَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم على توصيةِ لجنةِ المُسابقات المُتضمنة إلغاء قرارِ إلزام أنديةِ دوري الكُرةِ المُمتاز إشراك لاعبٍ واحدٍ دون 23 عاماً.

وأوضحت لجنةُ المسابقات: إن قرارَ الإلغاء جاءَ بعدَ أن انتفت الحاجةُ لتواجدِ لاعبٍ دون 23 عاماً، بعدَ أن أُقر إقامة دوري رديف، وبشكلٍ إلزامي لجميع أنديةِ الدوري المُمتاز .

وأضافت: القرارُ تمّ تعميمهُ على الأنديةِ المُشاركة في دوري الكُرةِ المُمتاز بخطابٍ رسميّ، وسيدخلُ حيزَ التنفيذ ابتداءً من الجولةِ السابعة لمُنافساتِ دورينا.

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