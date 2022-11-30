المندلاوي يدعو لبناء شراكة اقتصادية “حقيقية” بين بغداد وواشنطن

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، الى بناء شراكة اقتصادية “حقيقية” وعلاقة “متوازنة” بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك، خلال لقاء المندلاوي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الثاني 2022)، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانوسكي.

وحسب بيان صادر عن مكتب نائب رئيس البرلمان، استقبل المندلاوي رومانوسكي في مكتبه اليوم، لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وجرى خلال اللقاء، التطرق الى الاتفاقيات المهمة التي تجمع البلدين في مختلف الصعد، والرغبة في استثمارها لبناء علاقة متوازنة وشراكة اقتصادية حقيقية تُلبي مصالح الشعبين الصديقين، والتأكيد على استمرار التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، فضلاً عن التعاون في مجالات التسليح والصحة والبيئة والاستثمار.

من جانبها أعربت السفيرة الأميركية عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع العراق، ودعمه في استعادة دوره الفعال ومكانته المهمة عربياً وإقليمياً.

وكانت رومانوسكي قد أكدت في 15 تشرين الأول الماضي، عمل بلادها مع الحكومة العراقية الجديدة، وفق بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي التي تربط الطرفين.

وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق، في بيان: “ستوجه اتفاقية الإطار الاستراتيجي علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة”، مبينة ان “التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين”، ومشيرة للتطلّع الى “عراق يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، عراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي”.

في عام 2008، وقع العراق مع الولايات المتحدة الاميركية اتفاقية “الإطار الاستراتيجي” للشراكة والتعاون بين البلدين.

وتنظم الاتفاقية التنفيذية أطر العلاقات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الصحية، والثقافية بين البغداد وواشنطن، وتفرض الاتفاقية بعض الالتزامات على الطرفين المتعاقدين.

وفقاً لمبادئ الاتفاقية، تعمل الولايات المتحدة الاميركية على تقديم الدعم للحكومة العراقية من اجل بناء عراق ديمقراطي مستقر وخال من الإرهاب، مقابل تقديم الحكومة العراقية التسهيلات للقوات الأميركية الموجودة في العراق، وضمان سلامتها، للقيام بمهامها.

شملت الاتفاقية بنوداً متعددة حول التعاون المشترك في مجال الأمن والاقتصاد والصحة والثقافة، وبموجب الاتفاقية تعمل الولايات المتحدة على تدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم الدعم المادي والمشورة لها في المجال الامني والعسكري، كذلك مساعدة القوات الامنية العراقية في مواجهة اي تهديد (بناء على طلب الحكومة العراقية)، إضافة الى دعم العراق في بناء اقتصاد قوي مستقر وتحقيق تنمية مستدامة.

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