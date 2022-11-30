الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات بمناسبة إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

ضمن توجيهات وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، لفروع الوزارة كافة بمواصلة الدعم المعنوي للنازحين لاسيما النساء النازحات، قامت وحدة تمكين المرأة فرع السليمانية بعمل احتفالية للنساء النازحات، تزامنا مع إطلاق حملة ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

حيث شهدت الاحتفالية تكريم عدد من النساء النازحات والقاطنات في مخيم أشتي من فئة الأرامل والمطلقات والمعيلات لأسرهن وتوزيع الهدايا عليهن.

كما قامت وحدات تمكين المرأة في فرع الرصافة ببغداد ومحافظتي اربيل ودهوك احتفالية بهذه المناسبة تثميناً لدور المرأة في المجتمع، ومساندتها ووقوفها جنباً لجنب مع الرجل، فيما قام فرع الوزارة في محافظة المثنى ندوة تثقيفية حول مناهضة العنف ضد المرأة.

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