تعرف على سعر صرف الدولار اليوم في بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط (حتى إعداد هذا الخبر):

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 112.30دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.75 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 560.95 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1288.43 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 67.18 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 59.54 دولار.

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