رئيس الجمهورية يؤكد أهمية بذل الجهود وتوحيد الرؤى خدمة للعراق وشعبه

رئيس الجمهورية يلتقي السفير الاسباني

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 في قصر بغداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عبد ذياب العجيلي الذي قدم التهاني لفخامته بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية.

وأعرب السيد الرئيس عن شكره للدكتور العجيلي على تهانيه الطيبة، مؤكداً أهمية بذل الجهود وتوحيد الرؤى بين الجميع خدمة للعراق وشعبه.

ويستقبل سفير أسبانيا

كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في اليوم نفسه، في قصر بغداد، سفير مملكة أسبانيا بيدرو مارتينيز.

وأكّد السيد الرئيس متانة العلاقات وعمقها التاريخي بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيز التعاون نحو آفاق أرحب في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود والمواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

بدوره، أعرب السفير الأسباني عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على ما يوليه من اهتمام في استمرار تطوير علاقات البلدين، مؤكداً حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك على مختلف المستويات.

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