رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان يستقبل وفداً حكوميا وبرلمانيا مشتركا

استقبل السيد “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد بمكتبه الرسمي ببغداد عصرالثلاثاء(٢٩/١١/٢٠٢٢) وفداً حكومياً برلمانياً مشتركاً ضم كل من الدكتور “شاخوان عبدالله احمد”نائب رئيس مجلس النواب العراقي والسيد “خالد شواني” وزيرالعدل في الحكومة الاتحادية والدكتور”اميد صباح”رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان والسيد”محمد النجار” المستشارالسياسي في بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة،فضلا عن القاء الضوء على خطوات حكومة السيد”محمد شياع السوداني” خلال الفترة الماضية.

وفي جانب اخر من اللقاء تم بحث سبل دعم واسناد حكومة السيد السوداني لتنفيذ برنامجها الحكومي،بغية انجاح خطواتها وكيفية حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وفق الدستور والقانون وبالاخص قضايا المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز،فضلا عن تثبيت مستحقات اقليم كوردستان في موازنة العام الجديد٢٠٢٣.

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