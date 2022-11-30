شاخوان عبدالله: الفيليون مكوّن أصيل ويجب استرجاع حقوقهم



أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن الكورد الفيليين مكون أصيل من نسيج المجتمع، مشددا على وجوب استرجاع حقوقهم وحسم ملفي الجنسية والنزاعات الملكية.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي، استقبل ن عبدالله، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الثاني 2022)، في مكتبه الرسمي ببغداد، وفداً يمثل الكورد الفيليين في محافظة الواسط برئاسة حيدر علي محمد.

وجرى خلال اللقاء “بحث ملف الكورد الفيليين، ومناقشة قضية معالجة الآثار السيئة التي تعمدها النظام البائد ضد الكورد الفيليين من عمليات القمع والتشريد والتهجير القسري”.

وأكد عبدالله على أن “الكورد الفيليين مكون أصيل من نسيج المجتمع، ويجب بذل المزيد من المساعي والجهود لإسترجاع حقوقهم، وحسم ملفي الجنسية ونقله من قسم إقامة الأجانب إلى قسم إصدار البطاقات الوطنية، وحل المشاكل لمسألة النزاعات الملكية وتسوية الحقوق التصرفية وعودة الأراضي لأصحابها الشرعيين”.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، شيوخ ووجهاء العشائر العربية في كل من محافظات صلاح الدين والنجف وميسان وبغداد أيضاً.

وأعرب المجتمعون عن حرصهم على التواصل مع العشائر في جميع محافظات العراق لتقوية الآواصر واللحمة الوطنية، فيما أشاد نائب رئيس مجلس النواب بالدور “الكبير” للعشائر في تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق السلم المجتمعي، وجهودهم في بث الطمأنينة وزرع الألفة، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط