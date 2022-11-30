فينيسيوس: نيمار يشعر بالحزن



كشف فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، عن أزمة جديدة تواجه زميله نيمار دا سيلفا.

وغاب نيمار بسبب إصابة في الكاحل، عن فوز البرازيل على سويسرا (1-0) اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.

وقال فينيسيوس، في تصريحات نقلتها شبكة “جلوبو” البرازيلية: “كان (نيمار) حزينا لأنه لم يستطع الحضور، ليس فقط بسبب إصابته، لكن بسبب الحمى الخفيفة التي يعاني منها، لكننا على أمل أن يتعافى في أسرع وقت ممكن”.

ومن المتوقع ألا يكون هناك استعجال في عودة نيمار خلال مواجهة الكاميرون، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة، بعدما تأكد صعود منتخب البرازيل لثمن نهائي كأس العالم.

وتعرض نيمار لإصابة قوية في كاحل القدم، خلال المباراة الأولى أمام صربيا، والتي فاز بها البرازيل بهدفين دون رد.

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