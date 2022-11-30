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مسرور بارزاني والسفير الكوري لدى العراق يبحثان سبل توطيد العلاقات بين اربيل وسيئول


استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، سفير كوريا الجنوبية لدى العراق جوي سونغ سو.

وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وكوريا.

وأشار السفير الكوري إلى أهمية تعزيز أواصر الصداقة مع إقليم كوردستان ، كذلك عرض ايجازاً عن أعمال بلاده ونشاطاتها في الإقليم.

وشكر رئيس الحكومة، كوريا الجنوبية على مشاركتها في المسيرة التنموية للإقليم ودعمها لحكومة إقليم كوردستان من خلال تنفيذ حزمة مشاريع مشتركة بين حكومة إقليم كوردستان ووكالة كويكا في شتى المجالات، ولا سيّما التحول الإلكتروني فيما يتعلق بنظام العقود العامة ورقمنتها، الأمر الذي أسهم في الحد من هدر الثروة العامة، وخفض البيروقراطية، وتعزيز الوضوح والشفافية، بما يعد جزءاً مهماً ومحورياً من برنامج العمل الحكومي للتشكلية الوزارية التاسعة.

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