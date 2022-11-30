مسرور بارزاني يرحب بإقرار مقترح العمل بقانون التوقيع الالكتروني الاتحادي في إقليم كوردستان



رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، بإقرار برلمان كوردستان مقترح العمل بقانون ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلالكتروني ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ الالكترونية ﺭﻗﻢ (78) ﻟﺴﻨﺔ 2012 في الإقليم، مشيراً إلى عزم الحكومة إكمال التحول الرقمي حتى نهاية 2025.

وقال رئيس الحكومة في بيان: «أرحب بشدة بإقرار مقترح قانون (العمل بقانون ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلالكتروني ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ الاﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ الاتحادي)، من قبل برلمان كوردستان».

وأضاف أن «إقرار تعديل هذا القانون المهم، وهو نتيجة جهود مشتركة للحكومة بالتعاون مع أفضل خبراء العالم، يمثل خطوة أخرى في عملية التحول الرقمي للحكومة التاسعة باتجاه الوصول إلى حكومة إلكترونية بالكامل نهاية عام 2025».

ومضى بالقول: «في كل لقاءاتي مع الشباب والتجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين، لمست أننا نمتلك ثروة بشرية كبيرة مخفية، وفي العديد من المناسبات والاجتماعات، تلقينا مطالبات الشباب بالرقمنة وإصلاح القطاع المصرفي، والوضوح والشفافية في مجال الضرائب وإنهاء البيروقراطية وهدر الثروات العامة، وجميعها تم التعامل معها بأهمية».

وتابع: «نرى أن قادتنا الشباب مؤثرون في مجتمعهم وفي العالم الالكتروني، وتقدمهم يعود إلى أنه حينما تقوم الحكومة بتوفير الأرضية والموارد اللازمة لمواطنيها الأكفّاء فإنهم سيحققون إنجازات كبرى».

وأردف «لذا فإننا اتخذنا من تطبيق وتعديل هذا القانون أولوية لنا خلال فترة عمل الحكومة الحالية، من أجل توفير الإطار القانوني اللازم للمواطنين والتجار والحكومة، لاعتماد التوقيع الإلكتروني بالكامل».

واختتم قائلاً: «لا شك أننا لا نستطيع لوحدنا القيام بهذه الأعمال، لأن مستقبل كوردستان الرقمي وإظهار القدرات الحقيقية، يحتاج إلى جميع مكونات المجتمع بأن تعمل معاً»، وقال: «أشيد ببرلمان كوردستان وهيئة رئاسته على دعم هذا القانون».

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