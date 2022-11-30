Posted on by

مسرور بارزاني يصدر أوامر بالعفو عن عدد من المحكومين


أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم أوامر بالعفو عن عدد من المحكومين من قوات أسايش الداخلية.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بأنه استناداً إلى أمر إقليمي صادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2022، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أوامر بالعفو عن 1659 منتسباً من أسايش الداخلية محكوماً عليهم بسبب التهرب من أداء واجباتهم.

وأوضحت أن العفو يشمل فقط الذين حكم عليهم بعد إدانتهم بتهمة التهرب من أداء الواجبات دون أن يمتد إلى أي عقوبة تبعية أو تكميلية للعقوبة الأصلية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close