مسرور بارزاني يصدر أوامر بالعفو عن عدد من المحكومين



أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم أوامر بالعفو عن عدد من المحكومين من قوات أسايش الداخلية.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بأنه استناداً إلى أمر إقليمي صادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2022، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أوامر بالعفو عن 1659 منتسباً من أسايش الداخلية محكوماً عليهم بسبب التهرب من أداء واجباتهم.

وأوضحت أن العفو يشمل فقط الذين حكم عليهم بعد إدانتهم بتهمة التهرب من أداء الواجبات دون أن يمتد إلى أي عقوبة تبعية أو تكميلية للعقوبة الأصلية.

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