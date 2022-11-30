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ميسي وينه كسرنا عينه.. برازيلي يحتفل مع السعوديين بسقوط الأرجنتين (فيديو)

دبي – سارة عبدالباقي

شارك تومير سافويا قائد رابطة مشجعي البرازيل في قطر، الجماهير السعودية فرحتهم بالفوز التاريخي على الأرجنتين.

وكان منتخب السعودية حقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

تقدم ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل للسعودية صالح الشهري في الدقيقة 48، ثم أضاف سالم الدوسري هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 53.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتومير سافويا، يردد الهتاف السعودي الذي تم استحداثه خصيصاً عقب فوز الأخضر والأرجنتين، للنيل من نجم التانغو ليونيل ميسي، حيث قال: “ميسي وينه.. كسرنا عينه”.

ويشارك جمهور البرازيل نظيره السعودي سعادته الكبيرة بالفوز على الأرجنتين، كونه الغريم الأزلي للتانغو بقارة أمريكا الجنوبية.

ودخلت الأرجنتين بطولة كأس العالم 2022 وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة ميسي، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة مونديالية له، قبل أن يتلقى التانغو خسارة مفاجئة من السعودية.

وتعود الخسارة الأخيرة التي تعرض لها منتخب الأرجنتين قبل لقاء الأخضر السعودي إلى يوليو 2019 عندما سقط أمام البرازيل بنتيجة 0/2 في نصف نهائي كوبا أمريكا.

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