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نصف قرن من الخدمات الطبية و الصحية في مستشفى الشهيد الحكيم العام لاكثر من (٢) مليون نسمة لاهالي مدينة شعلة الصدرين

تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

تقدم مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم العام خدماتها لاكثر من (2) مليون نسمة لسكنة منطقة شعلة الصدرين و المناطق المجاورة لها و تعتبر المستشفى احد اكبر المستشفيات في جانب الكرخ و يرجع تأريخ تأسيسها الى عام 1971 بأسم مستشفى النور العام ، و دخلت مستشفى الحكيم العام بعدد من حملات التطوير و التأهيل لزيادة السعة السريرية و افتتاح عدد من الاقسام و الوحدات الجديدة اخرها اعمال انشاء بنايتي الخدمات و الطوارئ ذات المواصفات العالية و السعة السريرية الكبيرة و التي ستسهم في تقديم افضل الخدمات الطبية الصحية للمواطنين الكرام

و بين مدير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم العام الدكتور (مصطفى شاكر) تضم المستشفى عشر استشاريات هي (العيون ، الأذن و الأنف و الحنجرة ، المجاري البولية ، الأطفال ، الجلدية ، المفاصل ، النسائية و التوليد ، الكسور ، الجراحة العامة ، الباطنية) و وحدة فحص الثدي بالاضافة الى مركز صناعة الاطراف الصناعية و المساند و مركز الطبية و مركز شعلة الصدرين لغسل الكلى و مركز الشعلة للتبر ع بالدم

و اضاف شاكر بلغ عدد المراجعين في العيادات الاستشارية و الطوارئ خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري (41111) مراجع و اجراء (121434) فحص و تحليل مختبري و (34209) فحص في الوحدات الساندة و اجرت صالات العمليات (1297) عملية جراحية متنوعة و اجراء (195) عملية غسل كلوي و استقبال (358) مراجع في مركز الاطراف و المساند و (76) طفل في ردهات الخدج توزعت بين (28) طفل في الخدج الداخلي (المعقم) و (48) طفل في الخدج الخارجي و سجل قسم النسائية و التوليد ولادة (105) طفل

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