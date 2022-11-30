هي كلمة يا عرب

سامي جواد كاظم

ليس بالامر الخفي ولا بالاكتشاف الجهبذ انها فطرة ونظرية ويتفق عليها الاعداء والاصدقاء والغرباء والعقلاء لو اتحد العرب لرحل الكيان الصهيوني الى الجحيم ومن ثم نفايات التاريخ ان بقيت له باقية .

انتم او بعضكم يا حكام العرب عملاء والبعض الاخر مغلوب على امره ولكن تستطيع ان لا تظهر عداءك للصهاينة وفي نفس الوقت تقتلهم ، لا يمكن تطابق الاراء والاهداف للحكام العرب فيما بينهم بل لايمكن تطابق راي حاكمين ، وفي نفس الوقت لا يتنازل اي حاكم لاي حاكم عن موقفه

لو الجمتم افواه اعلامكم بالكف عن التهجم والعداء والبحث عن السلبيات فيما بينكم اي العرب على العرب ، لو سكتم فقط لا تمدحوا لا تجاملوا بل فقط هي كلمة قولوا لبعضكم السلام عليكم فقط ، اكبحوا جماح السن قنواتكم الاعلامية التي تعمل في الظل فانها الرسمية للطعنات فيما بينكم ولكن ظاهرا او نفاقا تحت ذريعة الحرية بان حكوماتكم لا علاقة لها بما تبث من سموم بين الاشقاء العرب .توقفوا عن الشتائم الكذب والعنجهية وستؤرقون الصهاينة

كفوا عن التدخلات فيما بينكم دعوا ليبيا ، اليمن ، الصومال ، سوريا ، السودان ولبنان دعوهم وشانهم فانهم سيتمكنون من حل مشاكلهم .

الكيان الصهيوني واجندته في الكونغرس الامريكي واللوردات البريطاني يعملون بكل جهد حتى لا تلتقي كلمة حاكم عربي مع اخيه الحاكم العربي لان وحدتكم فقط ومن غير المواجهة العسكرية ضد الكيان الصهيوني ستتمكنون من دحرها .

لكن للاسف على من نعول على حاكم السودان الاهوج الاعوج الذي ادخل السودان في نفق مظلم فوضوي تحت شعار الحرية وهو يلهث للقاء نتن ياهو ، وعمر العسكر ما حكموا بلد وساروا به الى بر الامان ، وليبيا التي لا يعرف من هو حاكمها ، واليمن التي مزقوا شعبها وارضها بذرائع مختلفة ولبنان العاجز عن اختيار رئيس ، كلها تخدم الهدف الصهيوني .والمغرب شغله الشاغل الصحراء الغربية مجرد نزوة التسلط الامارة ولو على حجارة وهي في نفس الوقت تعتبر ورقة للجزائر ضد جارتها ، لماذا لا تدعون خلافاتكم جانبا من اجل ارض هي افضل من ارض خلافاتكم انها فلسطين ، لو كسب احدكما نزاعه مع الاخر سوف لا يكون بمقدار لو كسبتم تحرير فلسطين .

مؤتمر لوزراء الاعلام العرب مع كلمة شرف ودعوا خلافاتكم جانبا ولا تتنازلوا عن ما تعتقدونه حقكم بل توقفوا الى اشعار اخر حتى تحل مشكلة العرب التي اصبحت هزيلة مع مرور عقود من السنين والاكتفاء بالقمم الهزيلة التي لا اثر لها على ارض الواقع العربي ، مجرد دمية يتسلى بها الكيان الصهيوني .

هل ما قلته خيال ؟ نعم يكون خيال عند العقول العفنة والجبانة والمتزمتة والتي تنظر في دائرة ضيقة لا تتجاوز اقدامهم ، ولكن عند الضمائر الحية فانها ترى تحقيق ذلك اسهل من عقد زواج بين حبيب وحبيبته .

مجرد علقوا خلافاتكم الى اشعار اخر ليس الا انها كلمة السلام عليكم يا عرب .

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