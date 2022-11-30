وزير الهجرة تبحث مع وفد الاتحاد الكلداني الدولي اوضاع اوضاع المكونات في البلاد

أستقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، الثلاثاء ، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد رئيس وفد الاتحاد الكلداني الدولي السيد سام يونو وممثلين عن الجالية الكلدانية في الولايات المتحدة الامريكية ، وتناول اللقاء مناقشة اوضاع الجالية العراقية في الولايات المتحدة (المكونات) بصورة عامة واوضاع المسيحيين بصورة خاصة ، وقدم يونو والوفد التهاني والتبريكات للسيدة الوزيرة بمناسبة تسنمها المنصب الوزاري للمرة الثانية .

واكدت السيدة الوزير في معرض لقائها إلى ضرورة الالتفاتة لهذه الفئات المتواجدة خارج البلاد ما بين مهجر ومهاجر ومتابعة أوضاعهم والعمل على حل مشاكلهم في لتلك البلدان وإيجاد معالجة لهم وفقا للضوابط والقوانين الدولية” .

الى ذلك أشاد يونو بالإنجازات التي قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين لفئات عنايتها خصوصا خلال فترة دخول العصابات الأجر أمية (داعش) لبعض المحافظات ونزوح الملايين منها .

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