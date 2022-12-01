إصابة 7 تلاميذ بجروح إثر سقوطهم من لعبة في مدينة الألعاب شمال البصرة



2022-12-01

أُصيب عدد من التلاميذ، اليوم الخميس، إثر سقوطهم من لعبة داخل مدينة للألعاب شمال محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق أثناء تمتعهم بسفرة مدرسية.

وقال مصدر أمني مسؤول إن سبعة تلاميذ أصيبوا بجروح طفيفة، واحدة من بينها نُقلت الى المستشفى لتلاميذ نتيجة انقطاع سلسلة لاحدى اللعبات (البرج) ضمن مدينة العاب الملتقى في قضاء القرنة شمال البصرة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مديرية التربية محافظة الديوانية جنوبي العراق، إصابة 15 تلميذا اثر سقوطهم بمخزن مياه المجاري داخل إحدى المدارس في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن عقيل الجبوري المدير العام للتربية يتابع حالة تلاميذ مدرسة الاخاء الابتدائية الذين تعرضوا لحادث انهيار الغطاء الخارجي لمخزن مياه المجاري المتروك في حديقة المدرسة والبالغ عددهم 15 تلميذا.

ووفقا للبيان فإن هؤلاء التلاميذ تم نقلهم الى طوارئ المستشفى العام لتلقي العلاج لإصابتهم بجروح طفيفة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط